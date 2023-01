Flirteten Peter Klein und Yvonne schon vergangenes Jahr?

Sind sich Peter Klein und Yvonne Woelke (41) bereits vergangenes Jahr begegnet? Dieses Mal standen nicht nur die Dschungelcamp-Kandidaten im Fokus, sondern auch ihre Begleiter. Allen voran Peter Klein und Yvonne Woelke. Dem Schwiegervater von Lucas Cordalis (55) und der Freundin von Djamila Rowe (55) wird eine Affäre nachgesagt. Bisher bestreiten beide vehement die Gerüchte um eine Liebschaft. Doch jetzt wurde bekannt, dass sich Peter und Yvonne schon vorher gekannt haben sollen!

Janina Youssefian (40), Dschungel-Teilnehmerin der vergangenen Staffel, packte nun gegenüber Bild aus. Gemeinsam mit Yvonne trafen die beiden Frauen auf Lucas und seinen Schwiegervater am Flughafen von Johannesburg. Dort soll sich die Gruppe gut unterhalten haben: "Wir saßen nett beieinander, später saßen Yvonne und Peter nebeneinander und tauschten Nummern aus." Zudem fügte Janina hinzu: "Die Stimmung zwischen beiden war schon flirty, kann man sagen." Allerdings räumte sie ein: "Ich bin jetzt nicht vor Ort in Australien und kann nicht hundertprozentig sagen, was da genau passiert ist. [...] Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie etwas mit Peter gehabt hat."

Iris Klein (55), Peters Frau, scheint zumindest eine Entscheidung getroffen zu haben. Sie soll vorhaben, Mallorca und das gemeinsame Anwesen auf der Insel zu verlassen. Es wird berichtet, dass sie im Frühjahr in ihre Heimat nach Deutschland zurückkehren will.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Peter Klein und Lucas Cordalis am Flughafen, 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de