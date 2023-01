Affäre mit Peter Klein? Yvonne Woelke spricht Klartext!

Was läuft wirklich zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke (41)? Lucas Cordalis' (55) Dschungelbegleitung sorgt aktuell für Aufsehen. Der Grund? Iris Klein (55) wirft dem gelernten Maler vor, sie mit der Begleiterin von Djamila Rowe (55) betrogen zu haben. Der Lackierer stellte kurz darauf aber klar, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Nun meldete sich auch Yvonne in einem Statement zu Wort und sprach Klartext: Hat sie wirklich eine Affäre mit Peter?

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" wurde die 41-Jährige nun zu den Vorwürfen befragt. "Ich finde es schade, dass mir so etwas angedichtet wird", gab sie ehrlich zu. Iris' Anschuldigungen könne die Schauspielerin überhaupt nicht nachvollziehen. "Sie soll sich jetzt echt mal beruhigen, weil ich bin langsam genervt", wetterte sie gegen die Ex-Camperin. Yvonne verstehe sich einfach gut mit Peter und sei sehr enttäuscht darüber, dass ihr nun "ihr Bro weggenommen" werde.

Tatsächlich sei sich die ehemalige Alarm für Cobra 11-Darstellerin selbst nicht so ganz sicher, ob das ganze Drama um Iris und die angebliche Affäre womöglich nicht sogar inszeniert sein könnte. "Ich kann die Situation noch nicht so ganz einschätzen. Ist das jetzt fake, braucht sie die Presse? Wenn sie es ernst meint, finde ich es noch krasser", meinte Yvonne abschließend im Interview.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Wehnert, Matthias / ActionPress Yvonne Woelke und Djamila Rowe im Oktober 2022 in Berlin

