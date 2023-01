"Luigi rausgelassen": Dschungel hat Gigi Birofio verändert

Gigi Birofio (23) zeigte im Dschungelcamp eine andere Seite von sich! Sonntagabend ging die diesjährige Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" zu Ende und der Realitystar konnte den zweiten Platz belegen. In den zwei Wochen im australischen Dschungel zeigte sich der sonstige Macho aber auch mal einfühlsam und verständnisvoll. Denn durch das Dschungelcamp konnte Gigi einiges über sich lernen.

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen" erklärt Gigi, was das Dschungelcamp mit ihm gemacht hat. "Es hat gut getan, Luigi rauszulassen. Ich schätze viele Dinge mehr und was rausmuss, muss raus. [...] Ich weiß, was ich im Leben will. Ich schätze jetzt alles viel mehr wert", meint der 23-Jährige. Er sei sonst immer als Entertainer "für die Show" aufgetreten und konnte nun auch einmal die einfühlsame Seite von Luigi zeigen können. Geplant habe er das aber nicht: "Ich habe gedacht, ich komme hier rein, mache meine Show und gehe wieder raus!"

Mit seinen Mitcampern am Lagerfeuer wurde Gigi auch überraschend ehrlich. So erzählte er Kumpel Papis Loveday (46) von den Schwierigkeiten, die er mit seinem Vater gehabt habe. "Mein Vater kann mir zum Beispiel nicht sagen 'Hey, mein Sohn, ich liebe dich’", offenbart der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer. Sein Vater habe ihn oft klein gehalten und sein Selbstbewusstsein untergraben.

RTL Gigi Birofio und Djamila Rowe beim Dschungelcamp-Finale 2023

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL Papis Loveday und Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

