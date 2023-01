Nach Gerard-Disstrack: DJ Sansixto schießt gegen Shakira

Damit hat Shakira (45) sicherlich nicht gerechnet! Nach über zehn Jahren Beziehung trennten sich die Kolumbianerin und ihr Ex Gerard Piqué (35). Der Grund: Der Profi-Sportler soll Shakira betrogen haben! In ihrem neusten Song "Shakira Bzrp Music Sessions 53" rechnet seine Ex deshalb heftig mit dem vermeintlichen Fremdgänger ab. Der spanische DJ Sansixto reagierte jetzt auf Shakiras Diss-Song gegen ihren Ex – dabei ließ er kein gutes Haar an der Musikerin!

Auf seinem Instagram-Account verspottete der Musiker, der ein Piqué-Trikot trägt, die "Waka Waka"-Interpretin: Mit seinem spanischen Song mit dem Titel "D-Clara" – der sich eindeutig auf Gerards Affäre Clara Chia Marti bezieht – ergreift Sansixto ganz klar Partei für den Fußball-Profi. So reagiert er unter anderem auf Shakiras Songtext "Ich bin zu groß für dich, deshalb bist du mit jemandem zusammen, der genauso ist wie du" mit "Komm schon, sieh es ein, wenn sie das Finanzamt bezahlt, hat sie nichts mehr" – und kritisierte damit die 45-Jährige für ihre anhaltenden Steuerprobleme, nachdem sie des Steuerbetrugs beschuldigt wurde.

Auch Gerard ließ die Worte seiner Ex nicht auf sich sitzen – er reagierte mit einer ordentlichen Portion Selbstironie: Während die Mutter seiner Kinder singt "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht", fuhr der 35-Jährige im besagten Auto zum Einkaufen. "Ich habe eine Übereinkunft mit Renault getroffen, dass ich am heutigen Sonntag diesen Twingo fahre", soll er laut der Plattform en.as.com gesagt haben.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

Instagram / sansixtomusic Sansixto im April 2022

Getty Images Gerard Piqué im August 2022

