Nach Negativ-Kritik: Anne Wünsche schießt gegen Mrs.Marlisa

Gibt es da jetzt öffentlich Streit? Anne Wünsche (31) ist mittlerweile mit etwas freizügigerem Content auf OnlyFans unterwegs. Am Sonntag deutete sie an, dass sie mit ihren Bildern auf der Plattform wohl eine riesige Menge Geld verdiene. Eine Summe nannte sie in dem Zusammenhang aber nicht. Ihre Influencer-Kollegin Mrs.Marlisa war von der Aussage offenbar nicht so begeistert. Marlisa gab einen eindeutig kritischen Kommentar dazu ab – wobei Anne sie nun wiederum in ihre Grenzen wies.

Marlisas Kommentar unter einem Promiflash-Beitrag postete Anne jetzt in ihrer Instagram-Story als Screenshot: "Der Moment, wenn man seinen eigenen Wert verloren hat... Geld ist nicht alles im Leben!" Unter diesem Statement wetterten viele Follower gegen Marlisa: "Sagt genau die richtige." Und auch Anne kommentierte die Aufnahme mit den Worten: "Du solltest die Letzte sein, die von Werten spricht." Ob das wohl darauf bezogen ist, dass auch Marlisa sich gerne freizügig auf ihrem Social-Media-Kanal zeigt? Oder meint sie eher ihre zerbrochene Freundschaft?

Marlisa und Anne waren bis 2019 ziemlich gut befreundet. Doch nach etwa zehn gemeinsamen Jahren trennten sich ihre Wege. Der Kontaktabbruch ging nach eigenen Aussagen von Anne aus, weil sie sich von Marlisa hintergangen gefühlt hat.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Anne Wünsche, 2019

