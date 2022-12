Darum sind Mrs.Marlisa und Anne Wünsche keine Freunde mehr!

Anne Wünsche (31) spricht endlich Klartext über Mrs.Marlisa. Die Influencerinnen waren zehn Jahre lang die besten Freundinnen, bevor die Freundschaft 2019 zerbrach. Früher hatten sich die beiden immer bei gemeinsamen Unternehmungen und auf Red Carpets gezeigt. Über die Gründe für die Funkstille äußerten die beiden sich bisher allerdings nie klar. Nun erklärt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, warum sie den Kontakt abbrach.

Anne hat eine lange Vorgeschichte mit dem Komiker Oliver Pocher (44). Dieser schoss immer wieder öffentlich gegen die Social-Media-Bekanntheit. Ihrer einstigen Freundin schien das egal gewesen zu sein, was zu dem Freundschafts-Aus der beiden Frauen führte. "Madame Lisa ist zu einer Show gegangen, wo Pocher dabei war. Und das, obwohl sie damals alles mitbekommen hatte, wie die Lügen und Fake-Beweise rumgingen. Sie wusste, dass ich am Ende [war] und viel geheult hatte [...]", erinnerte sich die 31-Jährige auf Instagram. Es ist Anne außerdem wichtig zu betonen, dass der Kontaktabbruch von ihr ausging. "Deshalb sind unsere Wege auseinandergegangen und das habe ich entschieden", schrieb sie.

Anfang dieses Jahres gab Mrs.Marlisa wiederum preis, dass die Dreifachmama ein Streitpunkt in ihrer Beziehung mit Fabio De Pasquale gewesen sei. "Es war oft so in unserer Beziehung, dass ich mir anhören konnte, dass er Anne Wünsche extrem attraktiv und sexuell anziehend findet", erklärte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin.

Instagram / anne_wuensche Internet-Stars Anne Wünsche und Mrs. Marlisa, 2018

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

