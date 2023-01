Priscilla Presley will Lisa Maries (†54) Testament anfechten

Priscilla Presley hat Zweifel an der Echtheit des letzten Willens ihrer Tochter! Am 12. Januar machte die Nachricht von Lisa Maries (✝54) plötzlichem Tod die Runde. Das einzige Kind von Musik-Legende Elvis (✝42) war mit dem Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht worden und ist kurz darauf verstorben. Nun geht es um den Nachlass der Sängerin: Ihre Mutter Priscilla will Lisa Maries Testament jetzt sogar anfechten!

Aus Dokumenten, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass die 77-Jährige, die "Echtheit und Gültigkeit" des Testaments infrage stellt. Eine Änderung aus dem Jahr 2016 erweckte offenbar ihre Zweifel. Durch diese wurden sowohl Lisa Maries Ex-Manager als auch Priscilla aus dem Treuhandvermögen gestrichen und durch ihre ältesten Kinder Riley (33) und Benjamin Keough ersetzt. Nach Benjamins Tod wäre somit Riley die alleinige Verwalterin. Priscilla soll nun behaupten, dass Lisa Maries Unterschrift auf dem Dokument von 2016 jedoch "nicht mit ihrer üblichen und gewohnten Unterschrift übereinstimmt". Ihr Name sei sogar falsch geschrieben.

Doch auch abseits juristischer Angelegenheiten hat Priscilla derzeit schwer zu kämpfen. "Alle Eltern, die eine Tochter oder einen Sohn verloren haben, wissen, was für eine dunkle, schmerzhafte Reise das ist", hatte sie erst vor wenigen Tagen ihre Twitter-Follower wissen lassen und bedankte sich für den Support.

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Getty Images Lisa Marie Presley und Priscilla Presley bei einer Zeremonie im Juni 2022 in Hollywood

Getty Images Priscilla Presley, Schauspielerin

