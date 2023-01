Emotional: Lisa Marie Presley (†) sang Duette mit Papa Elvis

Lisa Marie Presley (✝54) ehrte ihren Vater mit einer besonderen Geste. Mit neun Jahren verlor die Sängerin ihren Papa Elvis Presley (✝42). Der gilt bis heute als einer der größten Musiker aller Zeiten. Doch sie konnte sich eine eigene Musikkarriere aufbauen. Ihr erstes Album schaffte es sogar in die Top Ten der Charts. Knapp 40 Jahre nach seinem Tod überlegte sie sich ein Projekt zu Ehren ihres Vaters: Lisa Marie sang ein Duett mit Elvis.

Da Donnerstagnacht bekannt wurde, dass nun auch Lisa Marie mit nur 54 Jahren verstorben ist, erinnert sich Smoothradio an ein besonderes Projekt zurück. 2018 veröffentlichte die US-Amerikanerin Elvis' Song "Where No One Stands Alone" von 1967. Dabei wurden archivierte Aufnahmen mit ihrem Gesang kombiniert, sodass aus der Ballade ein gefühlvolles Duett wurde. "Ich war einfach sehr emotional. [...] Ich hatte das Gefühl, dass eine Hand zu mir herabkam", beschrieb sie das Gefühl in der Talkshow "Lorraine". Und auch das dazugehörige Video ist eine Hommage an den King of Rock 'n' Roll: Es zeigt unter anderem privaten Aufnahmen des Sängers mit der kleinen Lisa Marie.

Lisa Marie sang auch danach noch weitere Hits von Elvis. Sie performte unter anderem das berühmte Lied "In the Ghetto" von 1969 posthum zusammen mit ihm. Den Titel "You Ain't See Nothin' Yet" nahm sie als Cover in den Sun Studios in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee auf. Dort nahm auch ihr Papa seine Alben auf.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley mit ihrer Tochter Lisa Marie

Getty Images Lisa Marie Presley bei einem Festival im September 2013 in Nashville

Getty Images Elvis Presley, Musiker

Wie findet ihr den Song, den Lisa Marie zusammen mit Elvis sang?



