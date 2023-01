Victoria Beckham und Tochter Harper genießen Girls-Night!

Die beiden haben offenbar viel Spaß zusammen! Victoria (48) und David Beckham (47) sind stolze Eltern von vier Kindern – Nesthäkchen Harper Seven (11) kam im Juli 2011 auf die Welt und machte die Familie endgültig perfekt. Zu ihrem Vater hat sie ein besonderes Verhältnis, wie der Ex-Fußballstar im Netz seinen Fans gerne zeigt. Doch auch mit Mama Victoria verbringt Harper liebend gerne Zeit – die beiden gingen nun zusammen aus!

Am Sonntag entflohen Mutter und Tochter ihrem Zuhause ein wenig – es ging für sie in ein Restaurant in Miami, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Die Spice Girls-Sängerin wählte dafür ein lässiges Outfit. In einem simplen T-Shirt und einer hellen Jeans schaute sie ein wenig schüchtern in die Kamera, die ihre Tochter in der Hand hielt. Harper hingegen trug ein geblümtes Kleid und eine Strickjacke – sie lächelte fröhlich für den Schnappschuss.

Victoria und Harper funktionieren als Mutter-Tochter-Duo offenbar richtig gut. Die Elfjährige eifert ihrer Mutter im Übrigen schon nach. Denn hin und wieder stibitzt sie einige Klamotten aus dem Kleiderschrank der Designerin. Im Juli hatte sie beispielsweise in Victorias schwarz-goldenen Bluse für ein Foto vor einem großen Spiegel posiert.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham in Paris, 2023

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und ihre Tochter Harper

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Tochter von Victoria und David Beckham

