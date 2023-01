Wow! Das sind Jennifer Lopez' schönste Red-Carpet-Looks

In Sachen Mode legt Jennifer Lopez (53) die Messlatte hoch! Die Beauty wurde mit ihren zahlreichen Songs wie "On The Floor", "Let's Get Loud" oder "Love Don't Cost A Thing" supererfolgreich. Auch mit ihren Filmen "Hustlers" oder "Marry Me" begeistert J.Lo seit Jahren ihre Fans. Aber nicht nur ihre außergewöhnliche Karriere kann sich sehen lassen: Promiflash zeigt euch die schönsten Red-Carpet-Looks von Jennifer!

Auf der Premiere ihres Films "Halftime" posierte die 53-Jährige im Juni vergangenen Jahres in einem atemberaubenden Outfit: In einem Kleid, das fast nur aus Cut-outs und Mesh-Einstätzen bestand, kamen Jennifers schlanke Taille und schöne Kurven besonders gut zur Geltung. Auch für die MTV Movie & TV Awards 2022 wählte die "Marry Me"-Interpretin einen aufreizenden Look: In einem sexy Lederoberteil, das den Blick auf ihr Dekolleté freigab, und einem langen schwarzen Rock flashte die Frau von Ben Affleck (50) ihre Fans. Unvergessen bleibt auch J.Los legendärer Auftritt in dem berühmten Versace-Dress.

In einem eleganteren Outfit besuchte Jennifer die 26. Screen Actors Guild Awards vor drei Jahren: Für die alljährliche Preisverleihung wählte sie ein schulterfreies, schwarzes Abendkleid mit XXL-Schleppe. Für einen märchenhaften Auftritt 2021 sorgte J.Lo mit einem hellblauen Kleid bei einer Filmpremiere vor zwei Jahren. Bei der 66. Verleihung der Golden Globes sorgte die Zweifach-Mama für eine Menge Glamour: In einem goldenen Kleid mit XXL-Ausschnitt posierte J.Lo 2009 für die Kameras.

