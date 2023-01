"You", "Outer Banks" und "Riverdale" im Februar auf Netflix!

Der Netflix-Februar kann kommen! Schon seit 2018 hält der Serien-Hit You die Nutzer des Streaming-Dienstes in Atem. Hier dreht sich alles rund um den Stalker Joe Goldberg (Penn Badgley, 36), der immer wieder seine Identität wechselt, um Frauen nachzustellen. Mit der neuen, vierten Staffel, wird der verdrehte Protagonist einmal mehr sein Leben umkrempeln: Im Februar bringt Netflix neben vielen weiteren Hits endlich die lang ersehnte "You"-Fortsetzung!

Netflix gab jetzt die Neuerscheinungen für den kommenden Monat bekannt: Der erste Part der vierten "You"-Staffel kommt am 9. Februar! Part zwei folgt dann am 9. März. Auch auf diese neuen Folgen haben die Fans von Teenie-Lovestorys schon sehnsüchtig gewartet: "Outer Banks"-Staffel drei startet am 23. Februar. Am 10. Februar startet die koreanische Rom-Com "Love to Hate You". Und die finale siebte Riverdale-Staffel erscheint am 12. Februar – hier sind tatsächlich viele Zuschauer erleichtert, dass die Comic-Adaption nun ein Ende findet.

Wer weniger auf Drama und viel mehr auf Reality-Formate steht, kann sich am 28. Februar erstmals auf "Too Hot To Handle: Germany" freuen. Ebenfalls neu: Das Netflix-eigene Dating-Spektakel "Perfect Match" – mit bereits bekannten Teilnehmern aus anderen Kuppelshows. Außerdem erscheint am 10. Februar die dritte Staffel von Liebe macht blind: Nach dem Altar.

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley in "You"-Staffel drei

Netflix Lili Reinhart, Cole Sprouse, KJ Appa, Camila Mendes in "Riverdale"

Sara Mally/Netflix 2022 Die Moderatoren Nick und Vanessa Lachey bei "Liebe macht blind"

