Finale "Riverdale"-Staffel: Fans freuen sich, dass es endet

Der Cast von Riverdale kehrt ein letztes Mal zurück! Im Laufe dieses Jahres soll die siebte und finale Staffel der Mystery-Serie auf Netflix erscheinen – sehr zur Freude der Fans. Die sind jedoch eher weniger begeistert über weitere Geschichten mit Archie, Betty, Jughead und Co., sondern darüber, dass es danach keine mehr geben wird. Die Fans wollen nämlich, dass "Riverdale" endlich endet!

Die Meinungen auf Instagram sind ziemlich eindeutig. Dort posteten die Darstellerinnen Lili Reinhart (26) und Madelaine Petsch (28) kurze Einblicke vom Set. "Ihr müsst diese Serie endlich beenden" oder "Die Show hätte schon nach der zweiten Staffel beendet werden sollen" wurde unter den Beiträgen zahlreich kommentiert. "Blinzelt zweimal, wenn ihr aus dem Vertrag herauswollt", scherzte eine weitere Nutzerin. Doch auch einige der eingefleischten loyalen Fans meldeten sich zu Wort: "Bitte lasst es nicht enden, ich freue mich schon auf die siebte Staffel."

Es scheint, als hätten die Macher von "Riverdale" bereits so einige Handlungen ausgeschöpft. Was könnte die Zuschauer also in den finalen Folgen erwarten? "Wir haben darüber gesprochen, wie die letzte Staffel sein könnte und viele hatten nostalgische Gedanken über die Zeit, als die Kinder in der Highschool waren", meldete sich der Schöpfer der Serie gegenüber Comicbook.com zu Wort. "Was, wenn wir zurück an die Highschool gehen, aber statt es in der Gegenwart passieren zu lassen, besuchen wir die Highschool der 1950er-Jahre", verriet Roberto Aguirre-Sacasa seine Idee.

Anzeige

Riverdale, Netflix Cole Sprouse und Lili Reinhart in der Netflix-Serie "Riverdale"

Anzeige

Instagram / lilireinhart Camila Mendes, Casey Cott und Lili Reinhart bei den Dreharbeiten zu "Riverdale"

Anzeige

Netflix KJ Appa und Camila Mendes in "Riverdale"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de