Cosimo schwärmt von erster Nacht mit Freundin nach Dschungel

Cosimo Citiolo (41) gewährt intime Einblicke! Bis vor ein paar Tagen noch steckte der Checker vom Neckar im Dschungelcamp, wo er mit seiner verpeilten Art seine Mitcamper und die Zuschauer unterhielt – und hin und wieder auch aufbrachte. Nach seinem Exit freute der Reality-TV-Star sich auf zwei Dinge ganz besonders: richtiges Essen und seine Freundin Nathalie Gaus! Nun plauderte Cosimo indirekt aus, wie heiß die Reunion mit seiner Partnerin offenbar gewesen ist...

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen" betonte der 41-Jährige: "Es war sehr emotional, meine Freundin wiederzusehen." Als Moderatorin Sonja Zietlow (54) anzüglich nachhakte, ob das Paar sich denn auch "sportlich" betätigt hätte, witzelte Cosi: "Hmm, Yoga. Ich wusste, wenn man etwas kräftiger ist, sind die Dehnungen etwas schwieriger – aber jetzt, wo ich abgenommen hatte, war es für mich einfacher, wieder reinzukommen." Das war für Moderator Jan Köppen (39) jedoch schon zu viel Information, der mehrfach versuchte, den ehemaligen DSDS-Kandidaten zu übertönen.

In der Wiedersehensshow kam Cosimo jedoch nicht nur auf sein Sexleben zu sprechen. Der Italiener verteidigte sich auch gegen Luigi Birofios (23) Vorwurf, er habe sich im Camp nur für die Quote mit dem Kuppelshow-Star angefreundet: "So was brauche ich doch gar nicht. Wir hatten doch Spaß, was ist denn da gespielt", ärgerte sich Cosi. Am Ende einigten sie sich darauf, sich abseits der Sendung auszusprechen – um ihre Bromance eventuell doch noch retten zu können.

Instagram / nathalie_gaus Cosimo mit seiner Freundin Nathalie

RTL / Stefan Gregorowius Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo und Gigi Birofio, Dschungelcamper

