Djamilas Dschungel-Sieg: Yvonne und Tochter Jayda gerührt

In diesem Jahr hat sich Djamila Rowe die Dschungelkrone geschnappt. In den vergangenen zweieinhalb Wochen zeigte sich die Visagistin in Australien ganz ungekünstelt und kämpfte sich so in die Herzen der Zuschauer. Und jeder gönnte ihr den Sieg, auch wenn sich beispielsweise Lucas Cordalis den Sieg eher für sich selbst gewünscht hätte. Doch wie haben eigentlich Djamilas Begleitung Yvonne Woelke und ihre Tochter Jayda reagiert?

Auf der Webseite von RTL findet sich ein Video, das die Live-Reaktion der Begleitpersonen bei der Verkündung der Siegerin zeigt. Keine Sekunde, nachdem Djamilas Name gefallen ist, fing Yvonne an zu jubeln und kann sich vor Begeisterung nicht mehr lange auf dem Sofa halten. Sie sprang auf und feierte den Sieg ihrer Freundin. "Jayda hat sich soo gefreut. Es ist das erste Mal, dass ich sie so lachen gesehen habe", gab die Schauspielerin die Reaktion von Djamilas Tochter wieder.

Die Dschungelkönigin hatte selbst nicht mit ihrem Sieg gerechnet. "Wer ruft denn so viel für mich an? Wo kommen diese Menschen plötzlich her?", wunderte sich die 55-Jährige in dem Interview kurz nach dem Aufsetzen der Krone.

