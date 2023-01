Dschungel-Camp-Autoren waren keine Fans von Lucas Cordalis!

Lucas Cordalis (55) konnte nicht alle von sich überzeugen! Der Sohn von Costa Cordalis (✝75) hatte ein Ziel: Zum Dschungelkönig 2023 gekrönt zu werden! Der Mann von Daniela Katzenberger (36) schaffte es bis ins Finale und verlor am Ende gegen Djamila Rowe (55), über deren schwere Kindheit er sich abschätzig geäußert hatte. Daraufhin verlor der Sänger bei den meisten Zuschauern an Sympathie. Aber auch die Macher der Show waren keine Fans von Lucas!

Dies verriet Micky Beisenherz (45), der Drehbuchautor von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", ganz unverblümt in seinem Podcast "Apokalypse und Filterkaffee": "In dem Moment, wo Lucas Cordalis Platz drei belegt, sprich klar war, dass er nicht das Finale gewinnen würde, da brach hier [...] unter den Mitarbeitern tosender Applaus und Jubel aus, als wäre gerade das WM-Finale gewonnen." Laut dem 45-Jährigen waren sich die Mitarbeiter einig: "Also man sieht, auch hier innerhalb des Teams waren die Sympathien klar verteilt, die Antipathien noch mehr."

Nach seinen Äußerungen musste Lucas viel Kritik einstecken. So richtete Djamilas Sohn einige Worte an den 55-Jährigen, nachdem er abwertend über ihr Aufwachsen in einem Heim gesprochen hatte. "Da dachte ich mir: So ein ekelhafter Mensch. Dafür hätte er eigentlich eine Schelle verdient", schoss Jeremy im RTL-Interview gegen Lucas.

Anzeige

Instagram / mickybeisenherzoffiziell Micky Beisenherz, Drehbuchautor vom Dschungelcamp

Anzeige

ActionPress / Horst Galuschka Micky Beisenherz, Moderator

Anzeige

RTL Lucas Cordalis nach der Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de