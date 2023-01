Fieser Heim-Spruch: Peter Klein verteidigt Lucas Cordalis

Mit diesem Spruch hat sich Lucas Cordalis (55) wohl keine Freunde im Dschungelcamp gemacht! Der Partysänger möchte unbedingt die begehrte Krone zurück in die Familie Cordalis bringen und damit seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis (✝75) stolz machen. Diesen Grund für den Thron konnte seine Mitstreiterin Djamila (55) nicht nachvollziehen. Daraufhin erklärte der Gatte von Daniela Katzenberger (36), dass sie das mit der Familienehre möglicherweise nicht verstehen könne, da sie im Heim aufgewachsen sei. Nun meldet sich sein Schwiegervater zu Wort und verteidigt Lucas!

"Es war sehr unglücklich ausgedrückt", gibt Peter Klein im Interview bei "Die Stunde danach" zu. "Das, was er gemeint hat, war, dass sie für sich selbst leider dieses Familienleben nicht erfahren hat und in so einer liebevollen Familie aufgewachsen ist wie er", erklärt er. Der Mallorca-Auswanderer gibt jedoch zu, dass die Wortwahl seines Schwiegersohns dabei absolut daneben gewesen sei. "Es war nicht so gemeint, da bin ich mir hundertprozentig sicher", zeigt er sich zuversichtlich.

Der Heim-Spruch war jedoch nicht die einzige Kontroverse rund um den Dschungelkronen-Anwärter. Einige der Teilnehmer haben ihm zudem unterstellt, nicht authentisch zu sein. "Vielleicht ist er wirklich sehr bedacht in dem, was er erzählt", äußert sich Peter dazu. "Er ist generell ein sehr verschlossener Mensch, warum sollte er sich jetzt im Camp ändern? Nur, weil es die anderen hören wollen? Muss ich etwas erzählen, wenn ich es nicht mag?", fügt er hinzu.

RTL Djamila Rowe im Januar 2023

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

