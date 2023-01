Fake im Dschungelcamp? Gigi schießt gegen Verena Kerth!

Luigi Birofio (23) hatte schon während seiner Zeit im Dschungelcamp kein gutes Haar an Verena Kerth (41) gelassen! Im australischen Regenwald hatte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat mehrmals deutlich gemacht, dass ihm die quirlige Radiomoderatorin auf die Nerven geht. Vor allem in Kombination mit ihrer Dschungel-Freundin Claudia Effenberg (57) brachte sie ihn zur Weißglut. Diese Haltung hat sich offensichtlich bis jetzt nicht geändert: Nach dem Ende der Staffel wetterte Gigi nämlich noch einmal gegen Verena!

Im Rahmen von "Ich bin ein Star – Das große Wiedersehen" konfrontierte der Italiener die Verlobte von Marc Terenzi (44) und warf ihr vor, am Lagerfeuer fake gewesen zu sein. "Ich bleibe bei meiner Meinung, dass Verena nicht Verena war. Auf keinen Fall", betonte der TV-Casanova und argumentierte: "Sie war ein Mensch, der nur an draußen gedacht hat: 'Wie komm ich rüber?'"

Und auch seiner Meinung über Claudia verlieh Gigi bei der Zusammenkunft im Baumhaus erneut Ausdruck. "Claudia hat das Reden erfunden. Puh, anstrengend", fasste er seine Erfahrungen mit der Frau von Stefan Effenberg (54) zusammen. Sie konterte lachend: "Ja, das sagt mein Mann auch manchmal übrigens. Da kann ich dich beruhigen."

