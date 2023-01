Jenny Frankhauser leidet extrem: Sohn Damian schreit nur

Jennifer Frankhauser (30) ist total fertig. Die Influencerin wurde im September letzten Jahres zum ersten Mal Mama: Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König begrüßte sie den kleinen Damian auf der Welt. Doch der bereitet ihnen immer wieder Probleme: Im Moment schreit er in einer Tour. "So richtig panisch schreit der los, man verliert da wirklich die Nerven. Ich stehe dann zitternd da und weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, auch am Tag jetzt", berichtet Jenny in ihrer Instagram-Story aufgebracht.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de