Chrissy Teigen zeigt sich beim Stillen ihrer Tochter Esti

Chrissy Teigen (37) und ihr Mann John Legend (44) könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein! Am 13. Januar begrüßten das Model und der Sänger ihre Tochter Esti Maxine in der Familie. Ihre rund 40,6 Millionen Fans lässt die Mutter schon lange an ihrem Alltag mit den nun drei Kindern teilhaben. Jetzt zeigt sie einen besonders niedlichen Moment aus ihrem Mama-Leben: Chrissy stillt ihr Baby, während sie mit ihrem Sohn spielt!

In drei süßen Clips präsentiert die 37-Jährige in ihrer Instagram-Story, wie sie gleichzeitig ihrem Neugeborenen die Brust gibt und mit dem vierjährigen Miles Mathe übt. Ihr Sohn hält sie anscheinend auch so kurz nach der Entbindung ganz schön auf Trab! Der Kleine zählt im Hintergrund der Videos bis 174 und klettert über seine Mutter, während diese ihr Baby im Arm hält. Belustigt aber auch etwas müde schaut die Beauty dabei in die Kamera und hält den Moment fest.

Im Netz teilt die ehemalige Lip Sync Battle-Moderatorin nur allzu gerne ehrliche Fotos und Geschichten aus ihrem Leben als Mutter, Kochbuch-Autorin und Model. Kurz nach der Kaiserschnitt-Geburt des neuesten Familienmitglieds postete sie bereits Schnappschüsse von Milch- und Wundflecken auf ihrer Kleidung.Von ihren Followern wurde die Mama danach sehr für ihre offene Art und so viel Authentizität gefeiert.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Baby Esti im Januar 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna, Miles und Baby Esti Maxine

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Januar 2023

