Luigi Birofio zieht persönliches Fazit aus dem Dschungelcamp

Luigi Birofio (23) hat einiges aus dem Dschungelcamp mitnehmen können! Der Zuschauerliebling landete mit seiner verpeilten, aber durchaus charmanten Art am Ende auf dem zweiten Platz vor Schlagersänger Lucas Cordalis (55) – und nach Dschungelkönigin Djamila Rowe (55). Hinter ihm liegen rund 17 Tage voller Challenges, Hunger und Dschungelwahnsinn. Für Promiflash zieht Gigi jetzt ein Fazit: Was hat er in dem Reality-Format über sich gelernt?

Zunächst stellt der 23-Jährige klar: Er werde das Dschungelcamp nicht vermissen. Trotzdem möchte Gigi betonen: "Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar." Er habe nämlich eine wertvolle Lektion fürs Leben mitgenommen: "Ich habe verstanden, wer ich bin und was ich brauche. Ich habe verstanden: Gigi, hör auf rumzumeckern, du hast alles – du bist eigentlich reich an sich..." Mit "einem vollen Kühlschrank, einem Dach über dem Kopf und gesunden Eltern" wolle er sich von nun an zufriedengeben.

Auch Siegerin Djamila kann ganz klar sagen: "Ich nehme ganz viel für mich mit. [...] Der Dschungel war für mich eine Art Therapie." Weiter erklärte sie bei der "Ich bin ein Star"-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash: "Der Dschungel hat mir enorm viel Kraft gegeben. [...] Ich persönlich gehe gestärkt hier raus."

Anzeige

RTL Gigi Birofio, Dschungel-Kandidat 2023

Anzeige

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de