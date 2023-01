Niedlich: Laura Maria Rypa teilt neues Foto von Baby Leano

Laura Maria Rypa (27) ist ganz vernarrt in ihren kleinen Sohn! Vor wenigen Wochen wurde die Influencerin erstmals Mutter: Zusammen mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) durfte sie den kleinen Leano Romeo auf der Welt begrüßen. Die Neu-Mama genießt ihre Mutterschaft in vollen Zügen und teilt immer wieder süße Einblicke in ihren Alltag. Nun postete Laura ein weiteres zuckersüßes Bild von ihrem Baby.

Auf Instagram teilte sie zwei Schnappschüsse, auf denen sie das Händchen ihres Sohnes hält. Der Kleine liegt in einem niedlichen Bärenstrampler auf dem Bett, sein Gesicht zeigt Laura Maria auf den Fotos allerdings nicht. Dafür stechen Leanos Söckchen ganz besonders ins Auge. Darauf ist ganz groß die erste Liebeserklärung des Lombardi-Sprosses zu lesen: "Ich liebe Mama."

Zuletzt hatte Laura Maria ein Foto geteilt, auf dem sie Leano unter ihrer Jacke an ihre Brust drückt und ihn liebevoll anblickt. "Du wirst geliebt für den Jungen, der du bist, den Mann, der du werden wirst, und den Sohn, der du immer sein wirst", untertitelte sie das süße Selfie.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Sohn Leano im Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Baby Leano, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de