So hot! Pamela Anderson posiert auf der Premiere ihrer Doku

Heiß, heißer, Pamela Anderson (55)! Als C.J. Parker feierte sie mit Baywatch ihren großen Durchbruch – seitdem ist die gebürtige Kanadierin weltweit bekannt. Mit ihrer eigenen Netflix-Dokumentation "Pamela: A Love Story" verfilmte die berühmte Sexbombe nun ihren Lebensweg und ihre Karriere. Dafür soll die Schauspielerin sogar private Aufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Nun feierte die Doku in Los Angeles in Premiere – und auf der sah Pamela verboten gut aus!

Das zeigen die aktuellen Bilder vom roten Teppich: Die 55-Jährige posierte in einem figurbetonten roten Abendkleid für die Fotografen. Ihre blonden Haare hatte Pamela zu einer voluminösen Hochsteckfrisur drapiert, wobei ein paar Strähnen ihr Gesicht umrahmten. Um den glamourösen Red-Carpet-Look zu vervollständigen, wählte sie zudem silberfarbene Ohrringe und rote High Heels. Unterstützt wurde die Blondine von ihren Söhnen Brandon (26) und Dylan (25): Der 26-Jährige wählte einen marineblauen Anzug, den er mit schwarzen Schuhen kombinierte, während sein jüngerer Brüder einen schimmernden schwarzen Smoking und ein weißes Hemd trug.

Zeitgleich mit ihrer Doku sollen auch Pamelas Memoiren "Love, Pamela" am 31. Januar erscheinen. "Ich wusste gar nicht, wie viel Wut ich in mir hatte. [...] Es war ein Heilungsprozess und ich bin froh, meine Geschichte bald teilen zu können und hoffe, sie inspiriert", verriet die Ex von Tommy Lee (60) bereits gegenüber People. Das Schreiben des Buchs sei eine Art Therapie für Pamela gewesen.

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen Brandon Thomas Lee und Dylan Jagger Lee

Getty Images Pamela Anderson im Januar 2023

