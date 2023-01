"Überwältigt": Molly-Mae Hague teilt Bilder nach der Geburt

Molly-Mae Hague (23) lässt die vergangenen Tage Revue passieren! Im September vergangenen Jahres gaben die UK-Love Island-Teilnehmerin und ihr Partner Tommy Fury bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Vor rund einer Woche war es dann endlich so weit: Die Turteltauben durften ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Im Netz teilte Molly-Mae jetzt einige Bilder kurz nach der Geburt ihrer Kleinen.

In mehreren Storys auf Instagram teilte die Beauty die Aufnahmen mit ihrem Neugeborenen. Mit einem Video, in dem Tommy seiner Tochter "Nasenküsse" gibt, bedankte sich Molly-Mae bei ihrer Community: "Überwältigt von Liebe. Danke für all eure schönen Nachrichten und Kommentare. Wir wissen das so sehr zu schätzen." Auf einem anderen Schnappschuss kuscheln Molly-Mae und ihr Liebster – in der Nacht vor der Geburt ihrer Tochter. "Die Nacht, bevor sich das Leben für immer änderte", schrieb sie dazu.

Auf der Social-Media-Plattform verkündete die 23-Jährige vor Kurzem die Geburt ihrer Tochter – und verriet gleichzeitig, dass ihr Nachwuchs bereits vor einer Woche auf die Welt gekommen sei: "Heute bist du eine Woche alt. Ich kann nicht glauben, dass wir dich für immer behalten dürfen. Deine Mama zu werden war das Beste, was mir jemals passiert ist."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Januar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter, Januar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter

