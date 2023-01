Das Baby ist da: Molly-Mae Hague ist erstmals Mama geworden

Molly-Mae Hague (23) kann ihr kleines Wunder endlich in den Armen halten! Im September gaben sie und ihr Partner Tommy Fury bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Seitdem hielt die UK-Love Island-Teilnehmerin ihre Fans im Netz stetig auf dem Laufenden und plauderte auch gerne intime Details über ihrer Schwangerschaft aus. Jetzt durfte Molly-Mae ihre Tochter auf der Welt begrüßen.

Im Netz teilte die Influencerin das erste Foto mit ihrem Neugeborenen via Instagram. Darauf sitzt sie noch im OP-Hemd im Krankenhausbett, während ihr Freund das Baby im Arm hält. Überglücklich strahlen die beiden in die Kamera. Unter dem süßen Foto verriet Molly-Mae dann auch, was viele Fans schon geahnt haben: Ihre Tochter ist bereits vor einer Woche auf die Welt gekommen.

In ihrer Story widmete sie der Kleinen dann noch emotionale Zeilen: "Heute bist du eine Woche alt. Ich kann nicht glauben, dass wir dich für immer behalten dürfen. Deine Mama zu werden war das Beste, was mir jemals passiert ist." Mit jedem Moment wachse Molly-Maes Liebe zu dem Baby noch mehr und die Muttergefühle seien unglaublich. "Wir versprechen, dass wir dich immer unendlich lieben und dich beschützen werden", stellte sie abschließend klar.

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und seine Tochter, Januar 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter, Januar 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de