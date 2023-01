Zweifelt Priscilla Presley deshalb an Lisa Maries Testament?

Er unterstellt Priscilla Presley Unschönes! Vor wenigen Wochen waren um die Tochter von Priscilla und Elvis Presley (✝42) erschütternde Neuigkeiten bekannt geworden: Lisa Marie Presley (✝54) starb offenbar an den Folgen eines schweren Herzinfarktes. Neben ihren Kindern lässt sie auch ihre Mutter zurück. Doch genau die sorgt nun für Unruhe – und ließ das Testament ihrer Tochter anfechten. Laut einem Vertrauten von Priscilla gibt es dafür nur einen Grund...

Gegenüber PageSix erklärte eine Quelle nun, warum Priscilla mit dem letzten Willen ihrer Tochter nicht einverstanden sei. "Das ist reine Geldmacherei. Lisa Marie hatte keine Beziehung zu Priscilla", berichtete der Informant. Lisa Marie hatte in ihrem Testament festgelegt, dass ihre Kinder Riley (33), Harper und Finley all ihre Hinterlassenschaften bekommen sollen – zu ihrer Mutter soll sie nämlich kein besonders gutes Verhältnis gehabt haben. "Lisa hatte wirklich nicht das Gefühl, dass Priscilla irgendetwas in ihrem besten Interesse tat", erklärte der Insider weiter.

Vor allem in den vergangenen Jahren sollen sich Lisa, Marie und Priscilla voneinander entfernt haben. Dazu berichtete ein Insider gegenüber The Sun: "Während Lisa Maries Scheidung von Michael hielt Priscilla zu ihm, was zu Reibereien zwischen den beiden führte." Doch der Tod ihres Sohnes Benjamin Keough 2020 habe Mutter und Tochter wieder ein wenig näher zusammengebracht.

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und Benjamin Keough

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, September 2013

Anzeige

Glaubt ihr, dass Priscilla das Testament deswegen anfechten lassen will? Würde mich nicht überraschen... Nein, das ist doch Schwachsinn! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de