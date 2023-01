Vor Tod: Lisa Marie und Priscilla Presley entfremdeten sich

Wie verstanden sich Lisa Marie (✝54) und Priscilla Presley? Vor wenigen Tagen schockierte die traurige Nachricht die Fans weltweit, dass die Tochter des Sängers Elvis Presley (✝42) an einem Herzinfarkt verstorben ist. Ihre Mutter Priscilla bestätigte dies gegenüber einem Magazin. Kurz vor dem Tod der Musikerin soll die Beziehung des Mutter-Tochter-Duos eng gewesen sein. Zuvor sollen die beiden sich jedoch jahrelang entfremdet haben!

Ein Insider sagte gegenüber The Sun, dass die Sängerin und ihre 77-jährige Mutter sich inmitten der Turbulenzen um ihre Ehe mit Michael Lockwood auseinandergelebt hätten. Während der Zeit der Trennung im Jahr 2016 soll Priscilla nämlich zu Michael gehalten haben. "Während Lisa Maries Scheidung von Michael hielt Priscilla zu ihm, was zu Reibereien zwischen den beiden führte", berichtete die Quelle. Nachdem Lisa Maries 27-jähriger Sohn Benjamin Keough sich 2020 das Leben genommen hatte, sollen die beiden sich aber wieder angenähert haben. "Sie kamen sich nach Bens Tod wieder näher und Priscilla unterstützte sie, so gut sie konnte", betonte der Informant.

Den Verlust ihres Sohnes hat Lisa Marie jedoch bis zu ihrem Tod nie überwinden können. "Trauer ist etwas, das man für den Rest seines Lebens mit sich herumtragen muss", schrieb sie in einem Essay in People. "Nichts, absolut nichts kann den Schmerz lindern", stellte die Musikerin klar.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Lockwood 2015 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, September 2013

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und Benjamin Keough

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de