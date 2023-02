Pärchenbild: Ist Dana nun offiziell Gigi Birofios Freundin?

Gigi Birofio (23) hatte das Dschungelcamp 2023 als Zweitplatzierter verlassen. Der Realitystar wurde durch seine Teilnahme an mehreren TV-Formaten bekannt. Darunter zum Beispiel "Ex on the Beach" oder "Kampf der Realitystars". In Australien hatte der Italiener vor laufender Kamera sein Herz geöffnet und von Dana Feist, seiner Herzensdame erzählt. Zu Hause angekommen postete er einen niedlichen Schnappschuss der beiden: Bestätigt er damit ihre Beziehung?

Auf dem Bild, das der 23-Jährige nach seiner Ankunft in Deutschland auf Instagram teilte, wirken er und seine Dana sehr vertraut. Gigi hat den Arm um die dunkelhaarige Beauty gelegt, während er Popcorn isst. Es scheint, als ob die Turteltäubchen auf einem Kino-Date seien. Im Dschungel hatte er bereits angekündigt, dass er, wenn er von seinem Australienabenteuer wieder zurück ist, Dana fragen werde, ob sie seine Freundin sein möchte. Hat er seine Versprechen nun wahr gemacht?

Die ehemalige Are You The One-Teilnehmerin war überrascht und berührt von Gigis emotionalen Worten im Camp. Sie sagte über den Beziehungsstatus der beiden vor einigen Tagen: "Jetzt, wo ich weiß, wie es um seine Gefühle steht, denke ich, werden wir, wenn die Zeit da ist, natürlich darüber sprechen. Aber erst mal soll er gesund und munter wieder zu Hause ankommen."

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidat

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

RTL Gigi Birofio, Dschungel-Kandidat 2023

