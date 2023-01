Nach Dschungel-Brief: Was ist zwischen Dana Feist und Gigi?

Wie steht es wirklich um Gigi Birofio (23) und Dana Feist? Der Realitystar sprach im Dschungelcamp bereits das ein oder andere Mal von der Influencerin. Er vergoss sogar ein paar Tränchen, da er sie vermisste. Seine Perle schickte ihm außerdem süße Zeilen ins Camp – und all das, obwohl der einstige Ex on the Beach Teilnehmer zuletzt behauptet hatte, die beiden seien noch gar nicht offiziell zusammen. Nun erklärte Dana Promiflash, was wirklich Sache ist!

Promiflash verriet die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin, dass Gigis emotionalen Ausbrüche im Fernsehen sie sehr bewegt hätten: "Ich war als erstes natürlich sehr überrascht, es hat mich emotional total berührt. Und als ich ihn hab weinen sehen, ging es mir natürlich nicht anders." Außerdem klärte sie über ihren Beziehungsstatus auf: "Jetzt, wo ich weiß, wie es um seine Gefühle steht, denke ich, werden wir, wenn die Zeit da ist, natürlich darüber sprechen. Aber erst mal soll er gesund und munter wieder zu Hause ankommen."

Nachdem Gigi den Brief seiner Herzensdame im australischen Busch zu hören bekommen hatte, war er richtig gefühlvoll geworden. "Ich würde dir gerne ganz viele Sachen sagen, die ich nicht geschafft habe zu sagen", hatte das Trash-Sternchen erklärt. Ihm falle es schwer, Emotionen zuzulassen.

Instagram / missfeist Dana Feist, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / missfeist Dana Feist im Oktober 2021

Glaubt ihr, dass die beiden nach Gigis Rückkehr ihre Beziehung offiziell machen? Ja, natürlich! Ich bin mir da noch nicht so sicher. Abstimmen Ergebnis anzeigen



