Sie sind zurück! Die Dschungelstars landen in Deutschland

Das Dschungelcamp 2023 hat vergangenen Sonntag sein Ende gefunden und eine neue Königin erkoren: Die Visagistin Djamila Rowe (55) ging als Gewinnerin dieser Staffel hervor! Wochenlang stellten sich die Camper in Australien unter Extrembedingungen teils ekligen und schwierigen Aufgaben. Jetzt ist es vorbei - am Frankfurter Flughafen wurden die Stars nun von zahlreichen Fans begrüßt: Sie sind zurück auf heimischen Boden!

Die Dschungelkönigin höchstpersönlich verrät RTL, dass sie sich freut, wieder zu Hause zu sein. Den Flug empfand sie als ruhig, ihr heutiger Tag sieht da ganz anders aus: "Ich habe noch ein sehr, sehr straffes Programm heute", erzählte sie ihren Followern im Netz. Auch Lucas Cordalis (55) ist glücklich: "Es fühlt sich gut an, wieder da zu sein. Es war ein einmaliges Erlebnis", sagt der Drittplatzierte nach seiner Ankunft. Jolina Mennen (30), die es unter die Top fünf schaffte, erzählt nach der Landung stolz: "Ich bin so happy mit meiner Leistung und gehe mit hoch erhobenem Haupt hier raus. Ich bin so happy, wieder hier zu sein." Auch für sie soll der Flug unglaublich entspannt gewesen sein. "Ich habe 22 Stunden durchgepennt", fügt sie hinzu.

Luigi Birofio (23) scheint sich mit der Außenwelt noch schwerzutun: "Ich bin noch halb im Dschungel drinnen in meinem Kopf. Immer noch komisch mit Menschen zu reden", gibt er zu und verrät außerdem: "Ich kann eines sagen: 'Eigentlich müssten Kameras in Singapur aufgestellt werden. Da war Dschungelcamp 2.0. Beef da, Beef da!'"

RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp-Finale 2023

RTL Lucas Cordalis beim Dschungelcamp-Finale 2023

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Djamila Rowe und Sonja Zietlow beim Dschungelcamp 2023

