Tommy Pedronis Familie ist enttäuscht von seiner Ex Sandra!

So hätte Tommy Pedronis Familie Sandra Sicora (30) nicht eingeschätzt. Bei Temptation Island V.I.P. testeten die beiden Realitystars ihre Beziehung. Die Influencerin wurde dabei dem Verführer Flocke gegenüber jedoch recht zutraulich und setzte damit ihre Partnerschaft aufs Spiel. Tatsächlich zog der einstige Profischwimmer im Finale einen Schlussstrich und schließt auch ein Liebes-Comeback aus. Mit Promiflash sprach Tommy über die Pleite und verriet: Sogar seine Familie war enttäuscht von Sandras Verhalten.

Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich der Franzose an die Reaktion seiner Familie auf Sandras Performance bei "Temptation Island V.I.P.": "Sie haben gesagt: 'Es ist gut, dass du das jetzt siehst und nicht später, ganz einfach. Mach dir nicht so viele Sorgen, du wirst jemand anderen finden." Dabei hätten sie seine Ex immer gerne gemocht. "Mein Bruder hat gesagt: 'Ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas macht'", erzählte Tommy. Ihr Verhalten in der Sendung sei für ihn unverzeihlich.

Nach dem Drama mit Sandra ist der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer offen für neue Flirts. "Ich wäre bereit, es zu versuchen, aber ich weiß, dass es schwierig ist", betonte er. An Angeboten mangelt es immerhin nicht: "Ich kriege sehr viele Nachrichten, die meisten sind von Frauen."

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, "Temptation Island V.I.P."-Star

Anzeige

Wart ihr auch überrascht von Sandras Verhalten bei "Temptation Island V.I.P."? Nein, damit habe ich schon gerechnet. Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de