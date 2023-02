Baby mit Tom? Heidi Klums Kinderwunsch ist "tagesabhängig"

Möchte Heidi Klum (49) nochmal schwanger werden? Das Topmodel hat bereits vier Kinder. Das Sorgerecht für Leni (18), Henry (17), Johan (16), und Lou (13) teilt sich die Deutsche mit ihrem Ex-Mann Seal (59). Im Sommer 2019 hatte die Germany's next Topmodel-Jurorin Tom Kaulitz (33) in Italien geheiratet. Jetzt verriet die blonde Schönheit, ob sie sich noch einen Nachzügler mit Tom vorstellen kann!

Heidi war zu Gast in der "The Jennifer Hudson Show" und wurde prompt von der Talkshow-Moderatorin gefragt, ob sie sich noch Zuwachs wünsche. "Ja, ne, ja, ne, ja ne. Es kommt ganz auf den Tag an", antwortete die 49-Jährige lachend. Die Vierfach-Mama betonte auch den knappen Altersunterschied zwischen ihren Kids. "Ich habe jedes Mal acht Monate gestillt und dann war ich wieder schwanger. Das ist ganz schön viel!", sagte die Beauty weiter. Jetzt sei aber genug Zeit vergangen, scherzte sie und lässt damit viel Raum für Spekulationen!

Auf das Thema Kinderwunsch war auch schon Heidis Liebster in einem früheren Interview mit RTL kurz vor Thanksgiving 2022 angesprochen worden. Der 16 Jahre jüngere Ehemann der TV-Persönlichkeit schien dabei nicht allzu abgeneigt und hatte gescherzt: "Ich fliege ja morgen schon zurück nach Hause. Und dann gibt es Sexgiving. So nennen wir das bei uns."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Januar 2023

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum, September 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz, 2022

