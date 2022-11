"Sexgiving": Tom Kaulitz überzeugt von Heidis Babywunsch?

Gibt es tatsächlich bald Nachwuchs bei Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33)? Die GNTM-Chefjurorin ist bereits Vierfachmama und wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Offenbar sind das keine Gründe für das Supermodel, nicht über weitere Kinder nachzudenken. Kürzlich hatte die America's Got Talent-Jurorin ausgeplaudert, dass sie sich mit ihrem 16 Jahre jüngeren Ehemann durchaus ein Baby vorstellen könne. Jetzt äußerte Tom sich zu der Familienplanung seiner Frau!

Im Interview mit RTL wurde der 33-Jährige auf die Aussage seiner Heidi angesprochen. Der Wunsch nach einem weiteren Kind war für ihn wohl auch neu: "Da war ich ehrlich gesagt überrascht," sagte der Gitarrist. Aber abgeneigt schien der geborene Leipziger nicht zu sein. "Ich fliege ja morgen schon zurück nach Hause. Und dann gibt es Sexgiving. [So] nennen wir das bei uns", erklärte er und bezog sich damit auf das kommende Erntedankfest am 24. November, welches in den USA groß gefeiert wird.

Auch wenn die Turteltauben fleißig sein mögen, ist doch klar, dass es in Heidis Alter nicht mehr einfach ist, schwanger zu werden. "Die 50 steht vor der Tür. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es", hatte die Beauty im Interview mit US Sun festgestellt.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der After-Show-Party der Golden Globes 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und ihre Kinder Lou, Leni, Johan und Henry im Jahr 2020

