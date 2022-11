Name verraten: Romee Strijds zweites Baby ist auf der Welt

Romee Strijd (27) schwebt im Babyhimmel. Im Mai 2022 hatte das niederländische Model, das auch für Victoria's Secret gearbeitet hat, überglücklich verkündet, dass ihr Verlobter Laurens van Leeuwen (31) und sie erneut Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und das Paar durfte seine Tochter in den Armen halten – das gab das Model nun auf Instagram bekannt. Auch den Namen der Kleinen verriet sie bereits: Am 11. November erblickte June van Leeuwen das Licht der Welt.

