"Elvis"-Film machte Lisa Marie Presley zuletzt glücklich

Sie schätzte die Ehrung ihres Vaters sehr! Lisa Marie Presley (✝54) wurde dieses Jahr am 12. Januar für tot erklärt, nachdem sie nur wenige Stunden zuvor mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Tochter von Musiker-Ikone Elvis (40) durfte jedoch noch die Premiere und den großen Hype um den "Elvis"-Film miterleben. Tatsächlich machte der Streifen über ihren berühmten Vater Lisa Marie sehr glücklich!

Im Talk mit Variety erklärte der Regisseur des Streifens, Baz Luhrmann (60): "Der Film hob ihre Stimmung. Ich denke, die Worte sind bittersüß und traurig, aber der Film hob wirklich ihre Stimmung." Zudem meinte er, dass Lisa Marie den Schauspieler Austin Butler (31) für seine Schauspielleistung als Elvis sehr geliebt habe. Die zuletzt 54-Jährige starb nur wenige Tage nachdem sie mit Austin, Baz und ihrer Mutter Priscilla die Golden Globe Awards besucht hatte, im Rahmen welcher Austin als "bester Darsteller" ausgezeichnet worden war.

Der Tod von Lisa Marie war natürlich vor allem für ihre Mutter sehr hart. Diese richtete in den sozialen Medien, kurz nachdem ihre Tochter verstorben war, emotionale Worte an ihre Follower: "Ich danke euch allen für euer Beileid, ihr habt mich mit euren Worten berührt." Ihre Fans seien für sie in dieser schwierigen Zeit eine große Stütze, schilderte Priscilla.

Getty Images Lisa Marie Presley, Juni 2022

Instagram / bazluhrmann Austin Butler und Lisa Marie Presley

PictureLux Elvis und Priscilla Presley mit Baby Lisa Marie, 1968

