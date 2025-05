Das erwartet die Fans in Stefan Raabs ESC-Countdown-Show

Stefan Raab (58) lockt die Fans am 14. Mai um 20:15 Uhr mit einer großen ESC-Countdown-Show vor die Bildschirme. In "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" serviert der Moderator eine bunte Mischung aus Musik, Legenden und Show – und begrüßt zahlreiche prominente Gäste wie Conchita Wurst (36), Peter Urban (77), Luca Hänni (30), Nemo (25) und Publikumsliebling Elton (54). Wie der Entertainer gegenüber RTL verrät, feiert er gemeinsam mit ihnen die größten Momente des Eurovision Song Contests, wirft exklusive Blicke hinter die Kulissen und stimmt die Zuschauer auf das anstehende ESC-Finale ein.

Begleitet wird dabei auch das deutsche Duo Abor & Tynna, das sich am kommenden Wochenende als Hoffnungsträger auf der internationalen Bühne beweisen möchte, wie Stefan im RTL-Interview ausplaudert: "Ich werde das Set-up vorstellen, ein bisschen bei den Proben filmen. Wir haben außerdem ausführliche Informationen zu Abor & Tynna und alles, was man braucht, um am Samstag gut informiert zu sein." Erste Einblicke in die geplante Bühnenshow der musikalischen Geschwister gibt der 58-Jährige sogar auch schon: "Wir haben eine Lösung gefunden, die ein recht opulentes Bild auf die Bühne bringt. Wir haben auch Pyrotechnik am Start, ein bisschen Rauch und Qualm und Dinge, die das Ganze natürlich in so einer riesigen Halle ganz anders aussehen lassen. Ich glaube, das guckt sich schon ganz gut an."

Für Stefan, der als Produzent hinter der Sendung steht, ist der Eurovision Song Contest seit Jahren ein absolutes Herzensprojekt. Er gilt als einer der prägenden Köpfe, die Deutschland immer wieder zum Mitfiebern bringen – sei es als Moderator, Musikproduzent oder Show-Erfinder. Besonders in den Tagen rund um den ESC blüht der Entertainer auf: Wer ihn aus früheren TV-Jahren kennt, weiß, dass er es liebt, mitten im Geschehen zu sein und spontane Fan- oder Backstage-Aktionen zu starten. Auf welche Aktionen sich die Zuschauer dieses Jahr während des Mega-Events freuen können, behält Stefan jedoch bislang für sich. Nur so viel steht fest: Er mischt sich mitten ins Getümmel und wird laut eigener Aussage am Samstag für eine große Überraschung sorgen.

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Abor & Tynna bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Getty Images Stefan Raab, Moderator

