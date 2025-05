Andreas Ellermann äußert sich zum Tod von Naddel (†60)

Stars und Sternchen trauern: Wie jüngst bekannt wurde, ist Nadja Abd el Farrag im Alter von 60 Jahren verstorben. Andreas Ellermann stand der deutschen TV-Bekanntheit in den vergangenen Jahren oft zur Seite. Der Entertainer wollte die Ex von Dieter Bohlen (71) zurück ins Rampenlicht holen und ihr damit zu neuem Lebensmut verhelfen. Im Mai 2024 feierte Naddel ihren letzten Bühnenauftritt – mit Andreas an ihrer Seite. Nun meldet sich der Moderator mit einem emotionalen Video bei seinen Fans. "Ja, Freunde, mich ereilte die Nachricht, dass Nadja verstorben ist und ich bin tief traurig", beginnt er sein Statement auf Instagram.

Der Ex-Verlobte von Patricia Blanco (53) macht auf den anhaltend schlechten Gesundheitszustand von Naddel aufmerksam. Nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt im Mai des vergangenen Jahres habe sich keine Möglichkeit mehr für solche Ereignisse ergeben. "Es ging ja schon seit einem Jahr nicht mehr, dass wir Auftritte machen konnten. Und dass es dann doch so schnell ging...", erklärt er weiter und ergänzt: "Mein Beileid für die Familie und Kopf hoch, und ich werde natürlich auch beistehen und auch helfen, wo ich helfen kann." Weiter möchte sich Andreas aktuell erst mal nicht zum Ableben seiner Kollegin äußern, er sei "tief erschüttert".

Nadja ist am 9. Mai in einer Hamburger Klinik verstorben. Berichten von Bild zufolge habe die Sängerin ein Organversagen erlitten. Bekanntheit erlangte sie Anfang der 1990er-Jahre durch ihre Beziehung mit Pop-Titan Dieter. 2018 machte sie mittels ihrer eigenen Biografie "Achterbahn" öffentlich bekannt, dass sie an Leberzirrhose erkrankt war und sprach zugleich über ihren schweren Kampf gegen den Alkohol.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2009