Dieter Bohlen reagiert auf Tod von Ex Nadja Abd el Farrag

Auch an Dieter Bohlen (71) geht die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Nadja Abd el Farrag (✝60) nicht spurlos vorbei. Der Pop-Titan und die Sängerin waren einst ein Paar. Zweimal gaben sie ihrer Liebe eine Chance, aber wie sich zeigte, war das zwischen ihnen nicht für die Ewigkeit bestimmt. Von Naddels Tod, wie er sie früher liebevoll nannte, erfuhr der DSDS-Star durch die Medien. "Ich bin sehr traurig!", äußert Dieter sich diesbezüglich gegenüber Bild. Mehr habe er dem Magazin zufolge aber nicht dazu sagen wollen.

Das Beziehungsleben des ehemaligen Traumpaares war für viele Jahre ein fester Bestandteil der deutschen Klatschpresse. Dieter und Naddel waren erst von 1989 bis 1996 liiert. Er verließ sie und kam kurz darauf mit Verona Pooth (57), damals noch Feldbusch, zusammen und heiratete sie sogleich. Doch nachdem auch diese Beziehung gescheitert war, gab der Modern Talking-Star sich und Ex Naddel noch eine Chance. Nach der endgültigen Trennung 2001 fanden beide ein neues Leben: Dieter ist seit 2006 mit Carina Walz liiert und lebt heute mit ihr und den gemeinsamen Kindern ein friedliches Familienleben. Für Naddel schien das Glück schwieriger zu greifen. Trotz neuer Partnerschaften und verschiedener TV-Auftritte, etwa als Moderatorin von "Peep!" oder als Teilnehmerin im "Dschungelcamp", lastete der Schatten ihrer Beziehung zu Dieter dauerhaft auf ihr. Naddel selbst schrieb in ihrer Autobiografie "Achterbahn": "Ich war immer das Anhängsel." Die ständigen Vergleiche mit ihrem berühmten Ex-Freund begleiteten sie bis zuletzt und prägten ihr Selbstbild wie ihre Karriere.

Auch Alkoholprobleme und gesundheitliche Rückschläge machten Naddel zunehmend zu schaffen und führten dazu, dass sich die Reality-TV-Bekanntheit immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückzog. Ihr letzter großer öffentlicher Auftritt war 2024 beim Schlagermove in Hamburg. Viele Wegbegleiter, wie kürzlich auch Andreas Ellermann in einem emotionalen Instagram-Statement, haben bereits öffentlich ihr Mitgefühl bekundet und erinnerten an ihren schwierigen Weg, der von wiederkehrenden Rückschlägen geprägt war. Naddel ist am 9. Mai im Alter von 60 Jahren nach einem Organversagen in einer Hamburger Klinik verstorben.

FABRICIUS,BERTOLD / ActionPress Dieter Bohlen und Nadja Abd el Farrag

Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2009