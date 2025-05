Dieter Bohlen postet Hommage an Nadja Abd el Farrag im Netz

Auch Dieter Bohlen (71) erschüttert die Nachricht über den plötzlichen Tod von Nadja Abd el Farrag (✝60), genannt Naddel, zutiefst. Auf Instagram meldet sich der langjährige Lebensgefährte des TV-Stars zu Wort. Zu einem Video, das die beiden bei einem gemeinsamen Bühnenauftritt zeigt, schreibt er: "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja." Der Poptitan und seine einstige Backgroundsängerin waren erst von 1989 bis 1996 und später noch einmal liiert. Ihre endgültige Trennung fand im Jahr 2001 statt.

Die Beziehung der beiden war ein fester Bestandteil der deutschen Klatschpresse. Gerade Naddels Karriere profitierte aber nicht nur unter diesen Schlagzeilen – ihr Leben lang blieb die Moderatorin als "die Ex von Dieter Bohlen" bekannt. Dieser verließ sie 1996 zunächst für Verona Pooth (57), damals noch Feldbusch. Sie heiratete er noch im selben Jahr in Las Vegas, nachdem die Ehe aber nach knapp einem Jahr zerbrochen war, fand er vorerst wieder mit seiner Ex Nadja zusammen. Während Dieter 2006 aber schließlich mit Carina Walz zusammenkam, mit ihr eine Familie gründete und seine Karriere im deutschen TV weiterging, stand seine Ex-Partnerin anscheinend für immer in seinem Schatten. Trotz neuer Partnerschaften und verschiedener TV-Auftritte, etwa als Moderatorin von "Peep!" und einer Teilnahme im Dschungelcamp, blieben der große Durchbruch und das große Glück für Nadja aus. Zudem hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen, Alkoholproblemen und zuletzt auch mit Geldsorgen zu kämpfen.

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Naddel beim Hamburger Schlagermove im Mai 2024. Am 9. Mai 2025 verstarb sie im Alter von nur 60 Jahren an einem Organversagen in einer Hamburger Klinik. Seitdem die traurige Nachricht gestern bekannt wurde, häufen sich die Trauerbekundungen auf Instagram. Stars wie Kader Loth (52) und Jenny Elvers (53) äußerten sich sichtlich betroffen über das plötzliche Ableben der Sängerin. "Mein Herz blutet", schrieb Kader in ihrer Story. "Arme kranke Seele – ruhe in Frieden", bekundete Jenny ihr Beileid, äußerte jedoch zugleich harsche Kritik an der Industrie: "Alle, die sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund und Boden schämen."

Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen, 2000

Getty Images Nadja Abd el Farrag, Moderatorin

