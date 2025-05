Diese Stars trauern um verstorbene Nadja Abd el Farrag (†60)

Nadja Abd el Farrag (✝60) ist tot – und zahlreiche Weggefährten und Prominente ringen um Worte angesichts des unerwarteten Verlustes. Am 9. Mai verstarb der Reality-TV-Star in Hamburg, angeblich an Organversagen. Auf Instagram häufen sich nun die Trauerbekundungen. Stars wie Kader Loth (52) und Jenny Elvers (53) äußerten sich sichtlich betroffen über das plötzliche Ableben der Sängerin, die einst durch ihre Beziehung zu Dieter Bohlen (71) in der Öffentlichkeit bekannt wurde. "Mein Herz blutet", lauten die Worte der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin. "Arme kranke Seele – ruhe in Frieden", bekundete Jenny ihr Beileid, äußerte jedoch zugleich harsche Kritik: "Alle, die sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund und Boden schämen!"

Auch Marion Pfaff, besser bekannt als Krümel, die mit Nadja nicht nur auf diversen Bühnen, sondern besonders in Krümels Stadl auf Mallorca viele Jahre zusammengearbeitet hatte, erinnerte sich im Gespräch mit Kukksi an die gemeinsame Zeit: "Du hast mich mit deiner einzigartigen Art oft zum Lachen gebracht. Allerdings hast du es genauso gut verstanden, mich zur Weißglut zu bringen. Aber die schönen Zeiten mit dir haben immer überwogen! Du warst immer so, wie du warst und hast dich nie verbiegen lassen", schwärmt sie von ihrer Freundin und bedankt sich für all die gemeinsamen Erlebnisse. "Du warst ein großartiger Mensch. Erschrocken über deinen Tod denke ich jedoch an all die guten Zeiten, die ich mit dir erleben durfte! Ruhe in Frieden!", nimmt Krümel Abschied.

Nadja wurde vor allem durch ihre offene, manchmal kontroverse und polarisierende Art zu einer festen Größe in den deutschen Boulevardmedien. Besonders ihr Spitzname Naddel und ihre frühere Beziehung mit dem Pop-Titan machten sie bekannt. Ihre Karriere führte sie immer wieder ins Rampenlicht – als Moderatorin, Sängerin und Realitystar. Doch auch die Schattenseiten ihres Lebens wurden öffentlich thematisiert, unter anderem ihre gesundheitlichen Probleme und ihr Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit.

Getty Images Nadja Abd el Farrag 2009 in Berlin

ActionPress / AUGUSTIN,CHRISTIAN Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen Anfang der 2000er-Jahre

