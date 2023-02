Ikke Hüftgold will mit Dieter Bohlen einen DSDS-Deal machen

Wird Dieter Bohlen (68) auf diesen Deal eingehen? In der aktuellen Staffel von DSDS ist mal wieder so einiges los. Nachdem eine von Dieters Aussagen gegen Jill Lange (22) heftig kritisiert wurde, kam jetzt der Kandidat Schmitty Extreme mit seinem eigenen Song "Leony" ums Eck. Textlich war das Lied okay, gesanglich konnte Schmitty nicht überzeugen – zumindest niemanden aus der Jury. Aber Schlagersänger Ikke Hüftgold (46) war begeistert. Sogar so sehr, dass er Dieter Bohlen jetzt herausfordert.

Ikke hat den Song inzwischen mit Schmitty sogar schon im Tonstudio aufgenommen, wie Bild berichtete. "Ich wette, 'Leony' wird in der ersten Woche mindestens eine Million Streams auf Spotify erreichen und steigt in die Charts ein", forderte der Songwriter den Pop-Titan heraus. Sollte das der Fall sein, wolle Ikke Schmitty als Special-Act in den Live-Shows bei DSDS sehen. "Und, sollte es irgendwann doch noch eine weitere Staffel des Casting-Spektakels geben, möchte ich mit in der Jury sitzen", lautete die zweite Bedingung seines Deals. Ob Dieter auf diese Abmachung eingeht?

Für alle, die es nicht mehr abwarten können: Am morgigen Freitag soll der Song bereits erscheinen und für eine mega Partystimmung bei den Zuhörern sorgen. Glaubt ihr, dass dieses Lied die nächste Malle-Hymne wird?

Instagram / matthiasdistel Matthias Distel, Sänger

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

