Iris und Peter Kleins Ehekrise: Das ist der aktuelle Stand!

Das Affären-Drama rund um Iris Klein (55), Peter Klein und Yvonne Woelke (41) nimmt kein Ende! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) wirft ihrem langjährigen Ehepartner schon seit einigen Tagen vor, sie während seines Australien-Aufenthalts für das Dschungelcamp mit Yvonne betrogen zu haben. Die neuesten Entwicklungen sind zudem brisant. Auf TikTok kursiert beispielsweise ein Video, in dem sich Peter und Yvonne laut einem Augenzeugen nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen in einem gläsernen Fahrstuhl geküsst haben sollen. Alle Updates zur Ehekrise bekommt ihr im Promiflash-Video...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de