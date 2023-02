"LOL: Last One Laughing": Auch Joko Winterscheidt ist dabei!

Der Cast ist jetzt komplett! Bereits vor wenigen Monaten wurden die ersten acht Kandidaten für die neue Staffel von "LOL: Last One Laughing" bekannt gegeben und die können sich definitiv sehen lassen! Bully Herbig (54) wird wie in den vorigen Ausgaben durch die schwierige Aufgabe führen, bloß nicht zu lachen. Hört sich einfach an, doch in einem Raum gefüllt mit Comedians leichter gesagt als getan. Nun sind auch die weiteren Kandidaten der neuen Staffel "LOL: Last One Laughing" bekannt!

Da Joko Winterscheidt (44) in der letzten Staffel kurzfristig ausgefallen war, darf er nun dieses Ostern versuchen, seine Lachmuskeln nicht zu strapazieren! Auf dem auf Twitter veröffentlichten Bild der neuen Teilnehmer springt einem jedoch auch ein weiteres Gesicht ins Auge, welches zuvor noch nicht angekündigt worden war. Denn auch Max Giermann (47) wird versuchen, sich den Sieg ein weiteres Mal zu holen!

Zu den acht Kandidaten, die schon zuvor bekannt waren, gehören zum einen die alten Hasen der Sendung Kurt Krömer (48), Hazel Brugger (29) und Martina Hill (48). Doch es finden sich neben Joko auch weitere neue Gesichter im Cast wieder! Denn auch Cordula Stratmann, Michael Mittermeier (56), Elton (51) und die Schauspieler Jan van Weyde sowie Moritz Bleibtreu (51) sind mit von der Partie!

Steffi Adam / Future Image Michael "Bully" Herbig, September 2021

Getty Images Martina Hill bei der Premiere von "Caveman"

Getty Images Moritz Bleibtreu bei der Premiere von "Cortex"

