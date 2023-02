"Make Love, Fake Love": Yeliz will Nacht mit Max verbringen

Jetzt muss er eine schwerwiegende Entscheidung treffen! Bei Make Love, Fake Love geht es um 50.000 Euro! In einer Villa kämpfen mehrere Männer um das Herz von Yeliz Koc (29) – doch nicht alle von ihnen sind single. So wie Max. Die Beauty um den Finger zu wickeln, scheint bisher ziemlich gut zu klappen. Zum Ende der vergangenen Folge bittet Yeliz Max bei ihm zu übernachten. Wie wird er sich entscheiden?

"Ich bin mir nicht sicher, wie weit Yeliz gehen würde, aber sie geht auf jeden Fall so weit, so weit darf ich, glaube ich, auf gar keinen Fall gehen", berichtete Max ziemlich überfordert in einem Einzelinterview. Es war ihm deutlich anzusehen, wie sehr er mit sich haderte. Dass er neben Yeliz schlafen wird, stehe außer Frage. Er wisse aber, dass das ein Test sei. "Wenn ich heute nichts mache, dann bin ich safe raus. Wenn ich heute was mache, dann ist es 50/50, dass ich gewinne", analysierte Max die Situation. Nun heißt es Herz oder Geld.

Seiner Freundin Luisa, die ihm aus einer anderen Villa beim Flirten zusehen kann, schienen schon einige Situationen in der vorherigen Folge ziemlich nahe zu gehen. Da stieg Max mit Yeliz in die Badewanne – die Blicke und Zärtlichkeiten, die die beiden austauschten, waren augenscheinlich zu viel des Guten.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.



RTL Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"



RTL Max Bornmann Yeliz Koc, Fabio, Phillip bei "Make Love, Fake Love"



RTL Luisa, Freundin von Max Bornmann





