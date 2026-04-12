Darum verraten Max und Melina Hoch Namen ihres Babys nicht

Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) sind seit einigen Wochen stolze Eltern eines kleinen Jungen – doch wie ihr Sohn heißt, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Auf Instagram wollte ein Fan von dem Paar wissen, warum sie den Namen nicht preisgeben. Melina antwortete darauf ausführlich und nannte gleich drei Gründe: "Erstens, weil wir nicht wollen. (Ist eigentlich Grund genug), zweitens, Privatsphäre, drittens fremde Personen." "Es gibt nun mal sehr kranke Menschen und das würde es vereinfachen", so Melina weiter.

Besonders eindringlich veranschaulichte die Mama ihren dritten Punkt mit einem konkreten Szenario. "Ein Beispiel: Wir sind irgendwann dann auf dem Spielplatz und man sieht Max und mich, dann ist klar, ein Kind von allen ist unseres. Sagen wir, er heißt Jack. Jack spielt und dann kommt eine Person und sagt: Hey Jack, ich kenne deine Eltern und gestern habt ihr das und das gemacht, komm doch mit mir, ich kenne dich und deine Eltern doch, du bist doch Jack", schrieb sie. Fremde könnten den Namen ihres Sohnes also als Türöffner nutzen und das wolle sie unbedingt verhindern. Dazu kämen auch Menschen, die ihnen gegenüber nicht wohlgesonnen sind. Ihr Fazit verkündet sie mit einem Augenzwinkern: "So ist das Leben von Hollywood-Stars halt."

Können sich die beiden ein weiteres Kind vorstellen? Schon vor einigen Wochen hatte die Influencerin offen über ihre Familienplanung gesprochen und verraten, dass sie sich durchaus noch weiteren Nachwuchs wünscht. "Also wir würden uns auf jeden Fall noch mindestens ein Geschwisterchen wünschen", schrieb Melina bei Instagram. Eigene Erfahrungen aus ihrer Kindheit mit Geschwistern spielen dabei offenbar eine große Rolle für sie. Trotzdem betonte sie: "Mal schauen, was die Zukunft für uns bereithält." Für den Moment wollten sie und Max das Leben zu dritt genießen und sich keinen Druck machen.

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Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Reality-TV-Pärchen

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, Reality-TV-Bekanntheiten