Frauen beleidigt: Sandra Sicora und Max Bornmann zoffen sich

In der Reality-Bubble ist Zoff vorprogrammiert – diesmal fliegen die Fetzen zwischen Sandra Sicora (33) und Max Bornmann (29). Auslöser war eine Fragerunde von Max rund um das Format "The Hunt", in der der TV-Bekannte auf eine Frage zu möglichem Beef erklärte: "Ihr wisst doch, irgendwelche Fo... sind immer dabei." Diese Bemerkung ließ Sandra nicht unkommentiert. Auf ihrem Instagram-Channel schrieb sie empört: "Stell dir vor, dein Kind wird irgendwann sehen, wie sein Vater Frauen im Internet beleidigt. Ganz schwache Leistung." Max konterte daraufhin mit einem harten Angriff: "Stell dir vor, deine Mutter sieht, wie du jedem Schwanz hinterherrennen musst, um dein Selbstwertgefühl aufzubessern, weil du einfach einen ekelhaften Charakter hast."

Doch dabei blieb es nicht. Max legte noch einmal nach und veröffentlichte eine weitere Nachricht, die gezielt gegen Sandra ging: "Stell dir vor, nach Jahren versucht man immer noch, seinen Ex zu bekommen, der in einer glücklichen Beziehung ist. Stell dir vor, man muss mein Kind in einen Streit reinziehen. Sandra, ich muss ja nicht sagen, was du bist, das weißt du selbst", betonte der ehemalige AYTO-VIP-Kandidat und ergänzte: "Stell dir vor, du schreibst jeden Typen in ein Buch mit Bewertungen, Schwanzlänge und wie es war, lässt es vor Typen fallen, damit sie sehen, wer alles drin ist."

Auch eine weitere Story widmet Max der Temptation Island VIP-Bekanntheit. Er erklärt, ihr keine weitere Aufmerksamkeit schenken zu wollen – schließlich wisse er, dass sie "allein" sei und "nichts außer das Internet" habe, weshalb er ihr nicht böse sei. Doch dann folgt ein scharfer Seitenhieb: "Du redest von Respekt, während du öffentlich versuchst, mein Kind für Reichweite in eine Sache reinzuziehen, die zwischen Erwachsenen passiert ist. Genau das ist der Punkt." Max macht deutlich, dass eine Reality-Show nicht darüber entscheidet, wer er wirklich ist. Abschließend fordert er Sandra auf, Probleme direkt und offen zu klären: "Wenn du ein Problem mit mir hast, sag meinen Namen und klär es direkt. Aber hör auf mit diesem moralisch überlegenen Schauspiel über Storys."

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Imago, Joyn Collage: Sandra Sicora und Max Bornmann

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, Reality-TV-Bekanntheiten

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Imago Sandra Sicora bei den Reality Awards 2026