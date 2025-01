Sind Rebel Wilson und Ramona bald bei "Real Housewives"?

Rebel Wilson (44) hat eine überraschende Neuigkeit über ihre Frau Ramona Agruma verraten: Die Modedesignerin wurde für die kommende Staffel der US-Reality-Show "The Real Housewives of Beverly Hills" angefragt. In einem Interview in der australischen Radioshow "The Kyle (56) & Jackie O Show" erzählte die Schauspielerin, dass die Produzenten der Serie ihre Frau als neues Mitglied des Ensembles gewinnen möchten. Rebel zeigte sich begeistert: "Ich liebe die Show!" und ergänzte noch: "Ich finde, Ramona wäre großartig darin, weil sie ihre Meinung sagt und es ihr egal ist, was die Leute denken." Doch Ramona zögert offenbar noch und ist nicht ganz so überzeugt von dem Angebot.

Der Vorschlag, Ramona in die Show aufzunehmen, kam laut Rebel von Paris Hiltons (43) Mutter Kathy Hilton (65), die als Freundin der Housewives bekannt ist. "Wir haben eine flüchtige Freundschaft mit Kathy, weil wir mit Paris befreundet sind", so Rebel. Diese Staffel hat Kyle Richards, Garcelle Beauvais (58), Erika Girardi und Dorit Kemsley als Hauptdarstellerinnen. Kyle steht derzeit ebenfalls im Rampenlicht, da Gerüchte aufkamen, sie habe möglicherweise eine romantische Beziehung zu einer Sängerin. Rebel nannte Kyle ihre Lieblingsfigur.

Rebel und Ramona gingen im vergangenen September auf der italienischen Insel Sardinien den Bund der Ehe ein und heirateten später nochmals in Australien, um auch Rebels Großmutter bei der Zeremonie dabeizuhaben. Das Paar machte 2022 ihre Beziehung öffentlich, nachdem Rebel mit einem Instagram-Post ihr persönliches Glück mit den Worten "Ich dachte, ich suche nach einem Disney-Prinzen, aber vielleicht brauchte ich die ganze Zeit eine Disney-Prinzessin" humorvoll teilte. Gemeinsam ziehen sie ihre kleine Tochter Royce groß und teilen regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag mit Fans. Ob Ramona letztendlich Teil des Reality-Formats wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit Tochter Royce

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson, Ehepartnerinnen

