Nicht nur Mercedes: Mick Schumacher findet zweites Team

Die Chancen für Mick Schumacher (23), in der neuen Formel-1-Saison an den Start zu gehen, steigen. Im November des vergangenen Jahres hatte das Formel-1-Team Haas angekündigt, den Vertrag mit dem Sohn von Michael Schumacher (54) nicht zu verlängern. Doch der Rennfahrer hat schnell ein Äquivalent gefunden: Er unterschrieb bei Mercedes als Ersatzfahrer. Nun hat der 23-Jährige sogar noch ein zweites Team von sich überzeugen können.

Mick könnte in der kommenden Formel-1-Saison auch für den Traditionsrennstall McLaren ins Cockpit steigen. Das Team aus England verkündete am Mittwoch, dass auch McLaren auf ihn als Ersatzfahrer zurückgreifen darf. Das sei mit Mercedes so vereinbart worden. "Willkommen in der Familie, Mick", schrieb der Traditionsrennstall auf Twitter. Ganz fremd werden ihm die Rennwagen dann wohl nicht sein: Denn Mercedes beliefert auch McLaren mit Motoren.

Bereits vor seiner Unterschrift bei Mercedes wurde viel über einen Wechsel spekuliert. "Mein Vater ist damals von Ferrari zu Mercedes gewechselt. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Ich habe jetzt Zeit, werde mir also alle Möglichkeiten anschauen und hoffentlich die Entscheidung treffen. Es ist sehr schön zu hören, was Mercedes und speziell Toto sagen", hatte Mick dazu gegenüber Bild erklärt.

