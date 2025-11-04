Tragischer Verlust: Mick Schumacher trauert um Hündin Angie

Für Mick Schumacher (26) sind es gerade schwere Zeiten, denn er muss den Verlust seiner geliebten Hündin Angie verkraften. In einem emotionalen Posting nahm er Abschied von seinem tierischen Begleiter, der ihn ganze zehn Jahre begleitet hatte. "Sie war mein Schatten und immer an meiner Seite", schrieb der 26-Jährige jetzt auf Instagram und teilte rührende Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Der Australian Shepherd sei mit ihm um die Welt gereist und habe ihm bedingungslose Liebe geschenkt. Ihr Tod hinterlasse eine große Lücke in seinem Leben, erklärte Mick weiter.

Angie war ein fester Bestandteil im Leben des jungen Sportlers, der auch auf den Spuren seines berühmten Vaters Michael Schumacher (56) wandelte. Dieser hatte über die Jahre immer wieder belgische Schäferhunde, die ihn begleiteten und ihm treue Weggefährten waren. Mit Angie fand Mick nicht nur einen treuen Begleiter, sondern wohl auch einen emotionalen Halt in den stressigen und anspruchsvollen Jahren seiner Motorsportkarriere. Die Nachricht vom Verlust seines Hundes kommt in einer Phase, in der für Mick ohnehin vieles in Bewegung ist. Umso größer ist das Mitgefühl, das ihn aus der Motorsportwelt erreicht.

In der Motorsportwelt ist Mick mit seiner Trauer nicht allein. Erst vor wenigen Wochen musste der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (40) von seinem Hund Roscoe Abschied nehmen. Der Bulldogge widmete Hamilton ebenfalls einen rührenden Instagram-Beitrag und beschrieb ihn als treuen Weggefährten, der "in seinen Armen" starb. Sowohl bei Mick als auch bei Lewis zeigt sich, wie sehr Tiere das Leben prägen können und eine echte Bindung zu ihren Besitzern aufbauen. Für den Schumacher-Spross bleibt Angie unvergessen – als ständiger Schatten an seiner Seite und Quelle bedingungsloser Liebe.

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher mit seiner Hündin Angie.

Instagram / mickschumacher Rennfahrer Mick Schumacher mit seiner Hündin Angie.

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Roscoe