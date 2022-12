Nach Haas-Aus: Mick Schumacher ergattert neuen Formel-1-Job

Mick Schumacher (23) hat wohl doch noch einen Grund zur Freude! Im November hatte das Formel-1-Team Haas angekündigt, den Vertrag mit dem Sohn von Michael Schumacher (53) nicht zu verlängern. Der Rennfahrer hatte sich daraufhin nach anderen Möglichkeiten erkundigt, um in der ersten Klasse des Motorsports zu bleiben. Er hoffte, einen Job als Ersatzfahrer zu ergattern – und tatsächlich: Mick ist fündig geworden!

Der 23-Jährige steht in der kommenden Saison als Reservefahrer bei Mercedes unter Vertrag. "Ich werde alles geben, um zur Performance des Teams beizutragen. Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang und bin Toto und allen Beteiligten sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen", sagte er in einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur. Der Werksteamchef Toto Wolff erklärte, dass Mick ein junger talentierter Fahrer und ein harter Arbeiter sei: "[Er] hat eine ruhige und methodische Herangehensweise und ist immer noch hungrig, zu lernen und sich als Fahrer zu verbessern."

Von 2010 bis 2012 hatte auch Micks Vater bei Mercedes unterschrieben – allerdings als Stammfahrer. In 58 Rennen schaffte es Michael einmal aufs Siegertreppchen. Mick dürfte diese Ehre hingegen nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zuteilwerden: Als Ersatzfahrer verfolgt er die meisten Rennen von der Tribüne aus, sofern keiner der A-Piloten Lewis Hamilton (37) und George Russell ausfällt. Stattdessen besteht sein Job eher darin, Fahrten im Simulator zu absolvieren und mit seiner Expertise die Fahrer und Verantwortlichen vor Ort zu beraten.

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Mick Schumacher, Oktober 2022

Getty Images Mick Schumacher, Automobilrennfahrer

