Top 29! Diese Girls wollen "Germany's next Topmodel" werden

Die Fans dürfen sich schon auf die neue Staffel freuen! Ab dem 16. Februar wird sich Heidi Klum (49) wieder auf die Suche machen, um Germany's next Topmodel zu finden. In der kommenden Staffel dürfen die Kandidatinnen wieder ihr Können auf dem Laufsteg und vor der Kamera unter Beweis stellen. Die ersten drei Topmodel-Anwärterinnen wurden bereits vor wenigen Tagen vorgestellt, nun folgen weitere: GNTM stellte jetzt die Top 29 Kandidatinnen vor!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurden nun die Teilnehmerinnen der 18. Staffel präsentiert. "Da sind sie! Unsere Top 29 von GNTM 2023", heißt es in ihrem Beitrag. So wurde Heidis Nachwuchs auf den Bildern namentlich vorgestellt: So zeigt der neue Cast, dass auch in diesem Jahr wieder für ausreichend "Diversity" gesorgt wird. Wie sich die Kandidatinnen vor der Model-Mama Heidi schlagen werden, wird sich noch zeigen.

Die neue Staffel startet anders als sonst direkt in Los Angeles. Auch die ersten Gastjuroren sind bereits bekannt: So werden in der ersten Folge Model Winnie Harlow (28) und der Modedesigner Peter Dundas die Leistungen der Topmodel-Anwärterinnen neben der 49-Jährigen bewerten.

ProSieben/Richard Hübner Ida, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2023

ProSieben/Richard Hübner Ana, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2023

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

